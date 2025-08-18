$41.340.11
14:38 • 15333 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 42594 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 34416 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 47554 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 37170 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 112136 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 105429 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 59274 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 75556 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 80240 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Зеленский: для остановки войны Украине нужна поддержка партнеров

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Президент Зеленский призывает США и ЕС к активной поддержке в противодействии российской агрессии, подчеркивая ежедневные атаки и гибель мирных жителей, включая ребенка. Он заявляет о необходимости остановить войну и Россию с помощью партнеров.

Зеленский: для остановки войны Украине нужна поддержка партнеров

Президент Владимир Зеленский призвал США и ЕС активнее помогать в противодействии российской агрессии, пишет УНН.

Детали

В Овальном кабинете на вопрос американского журналиста Зеленскому, планирует ли он "отправлять войска на смерть в ближайшие годы", украинский лидер ответил следующее:

"Мы живем под ежедневными атаками и сегодня было много людей ранено. Был убит маленький ребенок 1,5-летний. Нам нужно остановить эту войну. Остановить Россию и нам нужна поддержка американских и европейских партнеров. Мы сделаем все что можем для этого".

Напомним

Ранее УНН писал, что в Овальном кабинете Белого дома началась встреча президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже произносят первые заявления.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин проводит многочисленные телефонные переговоры с мировыми лидерами на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы.

Алена Уткина

