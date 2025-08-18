Зеленский: для остановки войны Украине нужна поддержка партнеров
Киев • УНН
Президент Зеленский призывает США и ЕС к активной поддержке в противодействии российской агрессии, подчеркивая ежедневные атаки и гибель мирных жителей, включая ребенка. Он заявляет о необходимости остановить войну и Россию с помощью партнеров.
Президент Владимир Зеленский призвал США и ЕС активнее помогать в противодействии российской агрессии, пишет УНН.
Детали
В Овальном кабинете на вопрос американского журналиста Зеленскому, планирует ли он "отправлять войска на смерть в ближайшие годы", украинский лидер ответил следующее:
"Мы живем под ежедневными атаками и сегодня было много людей ранено. Был убит маленький ребенок 1,5-летний. Нам нужно остановить эту войну. Остановить Россию и нам нужна поддержка американских и европейских партнеров. Мы сделаем все что можем для этого".
Ранее УНН писал, что в Овальном кабинете Белого дома началась встреча президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже произносят первые заявления.
Тем временем российский диктатор Владимир Путин проводит многочисленные телефонные переговоры с мировыми лидерами на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы.