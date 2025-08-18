Зеленский: для остановки войны Украине нужна поддержка партнеров

Президент Владимир Зеленский призвал США и ЕС активнее помогать в противодействии российской агрессии, пишет УНН.

Детали

В Овальном кабинете на вопрос американского журналиста Зеленскому, планирует ли он "отправлять войска на смерть в ближайшие годы", украинский лидер ответил следующее:

"Мы живем под ежедневными атаками и сегодня было много людей ранено. Был убит маленький ребенок 1,5-летний. Нам нужно остановить эту войну. Остановить Россию и нам нужна поддержка американских и европейских партнеров. Мы сделаем все что можем для этого".

Напомним

Ранее УНН писал, что в Овальном кабинете Белого дома началась встреча президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже произносят первые заявления.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин проводит многочисленные телефонные переговоры с мировыми лидерами на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы.