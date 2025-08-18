Зеленський: для зупинки війни Україні потрібна підтримка партнерів

Президент Володимир Зеленський закликав США і ЄС активніше допомагати у протидії російській агресії, пише УНН.

Деталі

В Овальному кабінеті на запитання американського журналіста Зеленському, чи планує він "відправляти війська на смерть найближчими роками", український лідер відповів наступне:

"Ми живемо під щоденними атаками й сьогодні було багато людей поранено. Було вбито маленьку дитину 1,5-річну. Нам потрібно зупинити цю війну. Зупинити росію і нам потрібна підтримка американських та європейських партнерів. Ми зробимо все що можемо для цього".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в Овальному кабінеті Білого дому розпочалася зустріч президентів України та США. Володимир Зеленський та Дональд Трамп вже виголошують перші заяви.

Тим часом російський диктатор володимир путін проводить численні телефонні переговори з світовими лідерами на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн Європи.