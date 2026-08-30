Зеленский анонсировал новую коммуникацию с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новой коммуникации с представителями президента США и отметил, что больше деталей о будущих контактах станет известно в понедельник. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Были важные встречи. Вместе с командой мы готовимся к новой коммуникации с представителями Президента Америки. Завтра будет больше деталей - сказал Зеленский в вечернем обращении.

По словам президента, Украина работает над тем, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий.

Зеленский подчеркнул, что США разделяют многие украинские взгляды на ситуацию, в частности на положение на фронте и российские удары.

Важно, что Америка разделяет многие наши взгляды на ситуацию — на ситуацию на фронте, на ситуацию с ударами - сказал Президент.

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