Зеленский анонсировал новую коммуникацию с представителями Трампа
Киев • УНН
Зеленский сообщил о подготовке новых контактов с командой Трампа. Ожидается, что больше деталей о коммуникации появится в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новой коммуникации с представителями президента США и отметил, что больше деталей о будущих контактах станет известно в понедельник. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Были важные встречи. Вместе с командой мы готовимся к новой коммуникации с представителями Президента Америки. Завтра будет больше деталей
По словам президента, Украина работает над тем, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий.
Зеленский подчеркнул, что США разделяют многие украинские взгляды на ситуацию, в частности на положение на фронте и российские удары.
Важно, что Америка разделяет многие наши взгляды на ситуацию — на ситуацию на фронте, на ситуацию с ударами
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios30.08.26, 07:44 • 30500 просмотров