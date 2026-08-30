Зеленський анонсував нову комунікацію з представниками Трампа
Київ • УНН
Зеленський повідомив про підготовку нових контактів із командою Трампа. Більше деталей щодо комунікації очікується в понеділок.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента США та зазначив, що більше деталей щодо майбутніх контактів буде відомо у понеділок. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Були важливі зустрічі. З командою ми готуємось до нової комунікації з представниками Президента Америки. Завтра буде більше деталей
За словами президента, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій.
Зеленський наголосив, що США поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів.
Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію – на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударам
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios30.08.26, 07:44 • 30044 перегляди