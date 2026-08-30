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Зеленський анонсував нову комунікацію з представниками Трампа

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Зеленський повідомив про підготовку нових контактів із командою Трампа. Більше деталей щодо комунікації очікується в понеділок.

Зеленський анонсував нову комунікацію з представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента США та зазначив, що більше деталей щодо майбутніх контактів буде відомо у понеділок. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Були важливі зустрічі. З командою ми готуємось до нової комунікації з представниками Президента Америки. Завтра буде більше деталей

- сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій.

Зеленський наголосив, що США поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів.

Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію – на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударам

- сказав Президент.

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios30.08.26, 07:44 • 30044 перегляди

Ольга Розгон

Політика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна