Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта 2024 года посетит Турцию с официальным визитом, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

По данным СМИ, в рамках визита стороны обсудят ход войны между Украиной и россией, продолжающуюся ситуацию, ситуацию по продлению соглашения о Зерновом коридоре, а также вопросы поиска прочного мира в регионе.

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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский обменяются мнениями по укреплению отношений между Турцией и Украиной", - говорится в сообщении.

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