Зеленський 8 березня відвідає Туреччину - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину 8 березня 2024 року, щоб обговорити російсько-українську війну, угоду про "Зерновий коридор", перспективи миру в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин.
Президент України Володимир Зеленський 8 березня 2024 року відвідає Туреччину з офіційним візитом, передає УНН із посиланням на Анадолу.
За даними ЗМІ, у рамках візиту сторони обговорять хід війни між Україною та росією, ситуацію, що триває, ситуацію щодо продовження угоди про Зерновий коридор, а також питання пошуку міцного миру в регіоні.
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"Президент Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський обміняються думками щодо зміцнення відносин між Туреччиною та Україною", - йдеться у повідомленні.
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