Візит путіна до Туреччини відклали - росЗМІ

Візит російського диктатора володимира путіна до Туреччини, який планували на 12 лютого, відкладено. Про це повідомило ТАСС дипломатичне джерело в Туреччині, не уточнивши подробиць, передає УНН.

Раніше журналіст турецької газети Hürriyet Ханде Фірат повідомила, що візит президента рф до Туреччини відкладено на пізніший термін.

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За даними росЗМІ, речник російського диктатора - дмитро пєсков у розмові зі ЗМІ не підтвердив, що візит путіна до Туреччини відкладений, "ніякі терміни не оголошувалися".

Підготовка контакту путіна та Ердогана продовжується, заявив пєсков.

У кремлі анонсували візит путіна до Туреччини в лютому