У кремлі анонсували візит путіна до Туреччини в лютому
Київ • УНН
кремль оголосив, що президент росії володимир путін планує відвідати Туреччину в лютому. За словами помічника путіна юрія ушакова, підготовка до візиту триває.
Візит російського диктатора володимира путіна до Туреччини відбудеться в лютому, його готують, повідомив росЗМІ його помічник із міжнародних справ юрій ушаков, повідомляє УНН.
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"Так, готується візит", - сказав ушаков, ствердно відповівши на уточнююче запитання росЗМІ, чи відбудеться цей візит у лютому.
Раніше дипломатичне джерело в Анкарі повідомило росЗМІ, що візит президента путіна до Туреччини може відбутися, орієнтовно, в лютому, але ситуація залежатиме від графіка президентів рф та Туреччини.
путін раніше повідомляв, що планує зустрітися з турецьким колегою Таїпом Ердоганом на початку року, до цього у лідерів не вийшло зустрітися через графік президента Туреччини.
Доповнення
У грудні 2023 року Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проанонсував розмову з російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо відновлення "зернової угоди".