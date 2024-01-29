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У кремлі анонсували візит путіна до Туреччини в лютому

У кремлі анонсували візит путіна до Туреччини в лютому

Київ • УНН

 • 24254 перегляди

кремль оголосив, що президент росії володимир путін планує відвідати Туреччину в лютому. За словами помічника путіна юрія ушакова, підготовка до візиту триває.

Візит російського диктатора володимира путіна до Туреччини відбудеться в лютому, його готують, повідомив росЗМІ його помічник із міжнародних справ юрій ушаков, повідомляє УНН

Деталі

"Так, готується візит", - сказав ушаков, ствердно відповівши на уточнююче запитання росЗМІ, чи відбудеться цей візит у лютому.

Раніше дипломатичне джерело в Анкарі повідомило росЗМІ, що візит президента путіна до Туреччини може відбутися, орієнтовно, в лютому, але ситуація залежатиме від графіка президентів рф та Туреччини. 

путін раніше повідомляв, що планує зустрітися з турецьким колегою Таїпом Ердоганом на початку року, до цього у лідерів не вийшло зустрітися через графік президента Туреччини. 

Доповнення 

У грудні 2023 року Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проанонсував розмову з російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо відновлення "зернової угоди". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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