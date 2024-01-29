Визит российского диктатора владимира путина в Турцию состоится в феврале, его готовят, сообщил росСМИ его помощник по международным делам юрий ушаков, сообщает УНН.

Детали

"Да, готовится визит", - сказал ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос росСМИ, состоится ли этот визит в феврале.

Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил росСМИ, что визит президента путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика президентов рф и Турции.

путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.

Дополнение

В декабре 2023 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проанонсировал разговор с российским диктатором владимиром путиным в ближайшее время о возобновлении "зерновой сделки".