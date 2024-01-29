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В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале

В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 12:26  •  2429 просмотра

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кремль объявил, что президент россии владимир путин планирует посетить Турцию в феврале. По словам помощника путина юрия ушакова, подготовка к визиту продолжается.

Визит российского диктатора владимира путина в Турцию состоится в феврале, его готовят, сообщил росСМИ его помощник по международным делам юрий ушаков, сообщает УНН

Детали

"Да, готовится визит", - сказал ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос росСМИ, состоится ли этот визит в феврале.

Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил росСМИ, что визит президента путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика президентов рф и Турции. 

путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. 

Дополнение 

В декабре 2023 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проанонсировал разговор с российским диктатором владимиром путиным в ближайшее время о возобновлении "зерновой сделки". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
У кремлі анонсували візит путіна до Туреччини в лютому
Kremlin announces Putin's visit to Turkey in February
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В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале

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