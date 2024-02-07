Визит путина в Турцию отложили - росСМИ

Визит российского диктатора владимира путина в Турцию, который планировали на 12 февраля, отложен. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции, не уточнив подробностей, передает УНН.

Ранее журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фират сообщила, что визит президента рф в Турцию отложен на более поздний срок.

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По данным росСМИ, представитель российского диктатора - дмитрий песков в разговоре со СМИ не подтвердил, что визит путина в Турцию отложен, "никакие сроки не объявлялись".

Подготовка контакта путина и Эрдогана продолжается, заявил песков.

В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале