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Здравый смысл одержал победу: Лубинец о провале рф с возвращением в Совет ООН по правам людей

Здравый смысл одержал победу: Лубинец о провале рф с возвращением в Совет ООН по правам людей

Киев • УНН

 • 472018 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя провал рф по возвращению в Совет ООН по правам людей, заявил, что сегодня одержал победу здравый смысл. Также он отметил, что следующим шагом должно быть исключение России из Совета Безопасности ООН, передает УНН.

Цитата

“россия не вернула себе место в Совете ООН по правам человека. За два места соревновались россия (получила 83 голоса), Болгария (160 голосов) и Албания (97 голосов). россия — проиграла”, — написал Лубинец в Telegram.

Лубинец отметил, что страна-террорист, которая дерзко нарушает основополагающие права человека, совершает геноцид на украинской земле, искажает международное гуманитарное право — пыталась вернуть себе место в Совете ООН по правам человека, из которого ее выгнали полтора года назад.

“Тогда поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в городе Буча на Киевщине. Что-то изменилось. Да, к хужему. С тех пор стали известны сотни подобных зверств агрессора на Черниговщине, Херсонщине, Харьковщине. россия убивает, разрушает, похищает не только на украинской земле. Как настоящий террорист, она шантажирует развивающиеся страны, предлагая им зерно, оружие и даже деньги в обмен на их голоса”, — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман отметил, что сегодня здравый смысл одержал победу.

“Следующим шагом должно быть исключение рф из Совета Безопасности ООН!” — подчеркнул омбудсман.

Дополнение

россия стремилась вернуться в Совбез ООН по правам человека путем тайного голосования. москва рассматривала это как решающее испытание усилий Запада удержать рф в дипломатической изоляции из-за ее вторжения в феврале 2022 года в Украину.

Украинские Национальные Новости

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