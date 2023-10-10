Здоровий глузд переміг: Лубінець про провал рф з поверненням у Раду ООН з прав людей

Цитата

“росія не повернула собі місце в Раді ООН з прав людини! За два місця змагалися росія (отримала 83 голоси), Болгарія (160 голосів) та Албанія (97 голосів). росія — програла!” — написав Лубінець у Telegram.

Лубінець зазначив, що країна-терорист, яка зухвало порушує основоположні права людини, чинить геноцид на українській землі, спотворює міжнародне гуманітарне право — намагалася повернути собі місце у Раді ООН з прав людини, з якої її вигнали півтора року тому.

“Тоді приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині. Щось змінилося? Так, на гірше! Відтоді стали відомі сотні подібних звірств агресора на Чернігівщині, Херсонщині, Харківщині... росія вбиває, руйнує, викрадає не лише на українській землі. Як справжній терорист, вона шантажує країни, що розвиваються, пропонуючи їм зерно, зброю і, навіть, гроші в обмін на їхні голоси!” — наголосив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що сьогодні здоровий глузд переміг.

“Наступним кроком має бути виключення рф з Ради Безпеки ООН!” — наголосив омбудсман.

Доповнення

росія прагнула повернутися до Радбезу ООН з прав людини шляхом таємного голосування. москва розглядала це як вирішальне випробування зусиль Заходу утримати рф в дипломатичній ізоляції через її вторгнення в лютому 2022 року в Україну.