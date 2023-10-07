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Актуальне
росія прагне повернутися до Радбезу ООН з прав людини шляхом таємного голосування – Reuters

росія прагне повернутися до Радбезу ООН з прав людини шляхом таємного голосування – Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Росія хоче переобратися до Радбезу ООН з прав людини наступного тижня. Москва розглядає це як вирішальне випробування зусиль Заходу утримати РФ в дипломатичній ізоляції через її вторгнення в лютому 2022 року в Україну. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Серед ознак «втоми» від війни в Україні деякі дипломати кажуть, що Росія має достатні шанси отримати повернення до Ради ООН з прав людини під час таємного голосування у вівторок, через 18 місяців після того, як її вигнали в ході кампанії під проводом США.

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«Я думаю, що існує втома від України. А багато людей не хочуть, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу, не кажучи вже про владне ставлення», — сказав Reuters високопоставлений азіатський дипломат на умовах анонімності.

Критики Росії кажуть, що її переобрання підірве довіру до Ради ООН – одного з найбільш ефективних органів ООН.

Але Москва активно агітує голоси африканських, азіатських та інших незахідних країн у 193 членах Генеральної Асамблеї ООН.

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