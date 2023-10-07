россия стремится вернуться в Совбез ООН по правам человека путем тайного голосования – Reuters
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Россия хочет переизбраться в Совбез ООН по правам человека на следующей неделе. Москва рассматривает это как решающее испытание усилий Запада удержать РФ в дипломатической изоляции из-за ее вторжения в феврале 2022 года в Украину. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Среди признаков «усталости» от войны в Украине некоторые дипломаты говорят, что у России есть достаточные шансы вернуться в Совет ООН по правам человека во время тайного голосования во вторник, через 18 месяцев после того, как ее выгнали в ходе кампании под руководством США.
Цитата
«Я думаю, что существует усталость от Украины. А многие люди не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении», — сказал Reuters высокопоставленный азиатский дипломат на условиях анонимности.
Критики России говорят, что ее переизбрание подорвет доверие к Совету ООН – одного из наиболее эффективных органов ООН.
Но Москва активно агитирует голоса африканских, азиатских и других незападных стран в 193 членах Генеральной Ассамблеи ООН.
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