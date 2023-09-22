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Представник Ватикану у Радбезі ООН: Святий Престол підтримує територіальну цілісність України

Представник Ватикану у Радбезі ООН: Святий Престол підтримує територіальну цілісність України

Київ • УНН

 • 160189 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Виступаючи під час відкритих дебатів в Раді Безпеки ООН, присвячених війні в Україні, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами та міжнародними організаціями вказав на те, ця «жорстока та безглузда» війна проти України вимагає від міжнародної спільноти рішучих дій у пошуках справедливого і тривалого миру для України, як важливого елементу глобального миру. Також він наголосив, що Святий Престол підтримує територіальну цілісність України. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.

Цитата 

«Святий Престол близький з Україною та повністю підтримує її територіальну цілісність, ба більше, й надалі бере участь у гуманітарних ініціативах, спрямованих на полегшення страждань українського населення, особливо тієї його частини, яка є найслабшою та найуразливішою», – зазначив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

Деталі 

Очільник ватиканської дипломатії зауважив, що ці дебати відбуваються «в контексті жорстокої і безглуздої війни проти України, яка ціною великих жертв захищає свій суверенітет і недоторканність своїх міжнародно визнаних кордонів». Він нагадав, що це «цінності, які підтримуються і поділяються з моменту заснування цієї шляхетної Організації». А тому виникає запитання: «Проти кого ведеться ця війна?». «Всі бачать, що найвищу ціну платять цивільні, прості люди і, перш за все, діти, молодь і люди похилого віку», – зазначив архиєпископ Ґаллаґер.

Далі Секретар Святого Престолу підкреслив, що «війна – це велике зло», і сьогодні ми бачимо, «що воно дедалі більше виходить за межі України, накриваючи своєю густою тінню не лише Європу, але й інші континенти, і, насамперед, проникає в людські серця, роблячи їх вмістилищем "логіки війни"». 

«Незаперечним є той факт, що напад росії на Україну поставив під загрозу весь світовий порядок, який виник після Другої світової війни. Його негативні наслідки вже проглядаються в гуманітарній, демографічній, продовольчій, соціально-політичній, правовій, економічній, екологічній, військовій, ядерній, енергетичній, медичній, освітній, релігійній, міграційній та інших сферах, які в сукупності є фундаментальними елементами архітектури світової безпеки», – сказав він, наголошуючи на тому, що «зло не здатне породжувати добро».

За словами ватиканського дипломата, «вирішення війни в Україні є справою не лише самої України», а тому «перед обличчям трагедії, що розгортається на наших очах», він повторив запитання, які свого часу поставив Папа Франциск: «Що я сьогодні роблю для українського народу? Чи я щось роблю?». 

Архиєпископ Ґаллаґер підкреслив, що міжнародна спільнота «не може здатися і мовчки пройти повз це питання», бо заради мирного і безпечного майбутнього всі держави-члени ООН і особливо держави-члени Ради Безпеки, «покликані об'єднати зусилля в пошуках справедливого і тривалого миру для України, як важливого елементу глобального миру, якого прагне світ».

«Краще і дешевше для всіх інвестувати в мир, а не у війну!» – наголосив він.

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