Представитель Ватикана в Совбезе ООН: Святой Престол поддерживает территориальную целостность Украины

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«Святой Престол близок с Украиной и полностью поддерживает ее территориальную целостность, более того, продолжает участвовать в гуманитарных инициативах, направленных на облегчение страданий украинского населения, особенно той его части, которая является самой слабой и уязвимой», – отметил архиепископ Пол Ричард Галлагер, Секретарь Святого Престола по делам отношений с государствами и международными организациями.

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Глава ватиканской дипломатии заметил, что эти дебаты происходят «в контексте жестокой и бессмысленной войны против Украины, которая ценой больших жертв защищает свой суверенитет и неприкосновенность своих международно признанных границ». Он напомнил, что это «ценности, которые поддерживаются и разделяются с момента основания этой благородной Организации». А потому возникает вопрос: «против кого ведется эта война?». «Все видят, что самую высокую цену платят гражданские, простые люди и, прежде всего, дети, молодежь и старики», – отметил архиепископ Галлагер.

Далее Секретарь Святого Престола подчеркнул, что «война – это великое зло», и сегодня мы видим, «что оно все больше выходит за пределы Украины, накрывая своей густой тенью не только Европу, но и другие континенты, и, прежде всего, проникает в человеческие сердца, делая их вместилищем "логики войны"».

«Неоспоримым является тот факт, что нападение России на Украину поставило под угрозу весь мировой порядок, возникший после Второй мировой войны. Его негативные последствия уже просматриваются в гуманитарной, демографической, продовольственной, социально-политической, правовой, экономической, экологической, военной, ядерной, энергетической, медицинской, образовательной, религиозной, миграционной и других сферах, которые в совокупности являются фундаментальными элементами архитектуры мировой безопасности», – сказал он, подчеркивая, что «зло не способно порождать добро».

По словам ватиканского дипломата, «решение войны в Украине является делом не только самой Украины», а потому «перед лицом трагедии, разворачивающейся на наших глазах», он повторил вопрос, который в свое время задал Папа Франциск: «Что я сегодня делаю для украинского народа? Делаю ли я что-то?».

Архиепископ Галлагер подчеркнул, что международное сообщество «не может сдаться и молча пройти мимо этого вопроса», потому что ради мирного и безопасного будущего все государства-члены ООН и особенно государства-члены Совета Безопасности, «призваны объединить усилия в поисках справедливого и прочного мира для Украины, как важного элемента глобального мира, к которому стремится мир».

«Лучше и дешевле для всех инвестировать в мир, а не в войну!» – подчеркнул он.

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