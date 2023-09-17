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Папа Римський Франциск помолився за мир в Україні та закликав це робити інших

Папа Римський Франциск помолився за мир в Україні та закликав це робити інших

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Під час недільної молитви 17 вересня Папа Римський Франциск звернувся із коротким вітанням до сестер редемптористок з України, які були присутні на площі Святого Петра, і закликав молитися за Україну. Про це повідомляє видання Vatican News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед паломників, які прийшли на площу Святого Петра у Ватикані, щоб помолитися, були українські черниці зі Згромадження місіонерок Найсвятішого Ізбавителя.

Папа Римський, вітаючи різні групи прочан, використав цю нагоду, щоб нагадати світові про страждання України та закликати до молитви.

Цитата

«Вітаю всіх вас, римлян і паломників з Італії та з різних країн, зокрема […] сестер місіонерок Найсвятішого Ізбавителя Української греко-католицької церкви. І далі молімося за стражденний український народ та за мир на кожній землі, обагреній кров'ю через війну», - зазначив Понтифік.

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Додамо

25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.

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