"Треба дуже добре думати, перш ніж робити такі заяви" - президент Литви про слова Папи Римського щодо "величі" росії

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"Це надзвичайно чутливе питання, і треба дуже добре думати, перш ніж робити такі заяви, тому що такі заяви ображають дуже багатьох людей, особливо людей, які проливають свою кров у безглуздій війні в Україні", - сказав президент Литви Гітанас Науседа.

"Папа є авторитетом у вірі, але це не означає, що він автоматично є авторитетом в історії. І іноді, можливо, історія росії або історія нашого регіону, нашого континенту може виглядати трохи інакше, ніж в Аргентині. Можливо, мої знання аргентинської історії також іноді можуть викликати певні суперечки", - додав президент Литви.

Доповнення

Міжнародне обурення викликала промова Папи Франциска перед молодими російськими католиками, у якій він вихваляв спадщину "великої росії".

Папа сказав молодим людям, які зібралися в католицькому храмі в санкт-петербурзі, що "ви - діти великої росії, великих святих, царів, Петра Великого, Катерини II, російського народу, російського народу великої культури і великої людяності".

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