"Надо очень хорошо думать, прежде чем делать такие заявления" - президент Литвы о словах Папы Римского о "величии" россии

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"Это чрезвычайно чувствительный вопрос, и надо очень хорошо думать, прежде чем делать такие заявления, потому что такие заявления оскорбляют очень многих людей, особенно людей, которые проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Папа является авторитетом в вере, но это не означает, что он автоматически является авторитетом в истории. И иногда, возможно, история россии или история нашего региона, нашего континента может выглядеть немного иначе, чем в Аргентине. Возможно, мои знания аргентинской истории также иногда могут вызывать определенные споры", - добавил президент Литвы.

Дополнение

Международное возмущение вызвала речь Папы Франциска перед молодыми российскими католиками, в которой он восхвалял наследие "великой россии".

Папа сказал молодым людям, собравшимся в католическом храме в санкт-петербурге, что "вы - дети великой россии, великих святых, царей, Петра Великого, Екатерины II, русского народа, русского народа великой культуры и великой человечности".

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