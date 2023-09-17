Папа Римский Франциск помолился за мир в Украине и призвал это делать других

Детали

Отмечается, что среди паломников, которые пришли на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы помолиться, были украинские монахини из Конгрегации миссионерок Святейшего Избавителя.

Папа Римский, приветствуя различные группы паломников, использовал эту возможность, чтобы напомнить миру о страданиях Украины и призвать к молитве.

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«Приветствую всех вас, римлян и паломников из Италии и из разных стран, в частности […] сестер миссионерок Святейшего Избавителя Украинской греко-католической церкви. И дальше будем молиться за страдающий украинский народ и за мир на каждой земле, обагренной кровью из-за войны», - отметил Понтифик.

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Добавим

25 августа Папа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время телемоста он заявил, что россияне являются наследниками “великой” страны, и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других известных российских “имперцев”.

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