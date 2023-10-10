рф не обрали до Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання росії членом Ради Організації з прав людини на 2024-2026 роки, передає УНН.
Деталі
Так, серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких було сьогодні обрано, росії немає.
Серед обраних членів Ради ООН з прав людини на термін 2024-2026:
· Албанія
· Бразилія
· Болгарія
· Бурунді
· Китай
· Кот д'Івуар
· Куба
· Домініканська Республіка
· Франція
· Гана
· Індонезія
· Японія
· Кувейт
· Малаві
· Нідерланди
Доповнення
росія прагнула повернутися до Радбезу ООН з прав людини шляхом таємного голосування. москва розглядала це як вирішальне випробування зусиль Заходу утримати рф в дипломатичній ізоляції через її вторгнення в лютому 2022 року в Україну.