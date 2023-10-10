рф не обрали до Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки

Деталі

Так, серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких було сьогодні обрано, росії немає.

Серед обраних членів Ради ООН з прав людини на термін 2024-2026:

· Албанія

· Бразилія

· Болгарія

· Бурунді

· Китай

· Кот д'Івуар

· Куба

· Домініканська Республіка

· Франція

· Гана

· Індонезія

· Японія

· Кувейт

· Малаві

· Нідерланди

Доповнення

росія прагнула повернутися до Радбезу ООН з прав людини шляхом таємного голосування. москва розглядала це як вирішальне випробування зусиль Заходу утримати рф в дипломатичній ізоляції через її вторгнення в лютому 2022 року в Україну.