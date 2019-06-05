Оружие, из которого убили 5-летнего мальчика, до сих пор не найдено
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Винтовка, из которой полицейские смертельно ранили 5-летнего Кирилла, до сих пор не найдено. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время заседания Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности относительно расследования убийства 5-летнего мальчика работниками полиции, передает корреспондент УНН.
"Винтовка пока не установлена", - ответил Труба на вопрос, нашли ли оружие, из которого полицейские смертельно ранили 5-летнего Кирилла.
По словам Трубы, ГБР провело неотложные обыски задержанных и лиц, которые могут быть причастны к сокрытию и уничтожению оружия.
"Было опрошено 25 свидетелей, проведено 3 следственных эксперимента и 2 дополнительных осмотра", - отметил Труба.
Кроме того, по его словам, было в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения и взято подозреваемых под стражу.
Сейчас подготовлено и подано в суд ходатайство об отстранении этих лиц от должностей. Также назначено несколько судебных экспертиз.
Директор ГБР также объяснил, почему квалифицировали событие по ст. 115 (умышленное убийство).
"Полицейские в силу выполнения своих полномочий знакомы с применением и обращением с оружием. Кроме того, были сделаны четкие выводы, что подозреваемые осознавали и знали, что на той территории находятся дети", - рассказал Труба.
Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял молодой мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.
Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.
Двух подозреваемых в этом полицейских арестовали.