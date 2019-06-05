Оружие, из которого убили 5-летнего мальчика, до сих пор не найдено

КИЕВ. 5 июня. УНН. Винтовка, из которой полицейские смертельно ранили 5-летнего Кирилла, до сих пор не найдено. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время заседания Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности относительно расследования убийства 5-летнего мальчика работниками полиции, передает корреспондент УНН.