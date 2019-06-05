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Зброя, з якої вбили 5-річного хлопчика, досі не знайдена

Зброя, з якої вбили 5-річного хлопчика, досі не знайдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Гвинтівка, з якої поліцейські смертельно поранили 5-річного Кирила, досі не знайдена. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час засідання Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика працівниками поліції, передає кореспондент УНН.

"Гвинтівка поки не встановлена", - відповів Труба на питання, чи знайшли зброю, з якої поліцейські смертельно поранили 5-річного Кирила.

За словами Труби, ДБР провело невідкладні обшуки затриманих і осіб, які можуть бути причетними до переховування і знищення зброї.

"Було опитано 25 свідків, проведено 3 слідчих експерименти та 2 додаткових огляду", - зазначив Труба.

Крім того, за його словами, було до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу і взято підозрюваних під варту.

Наразі підготовлено і подано до суду клопотання про відсторонення цих осіб від посад. Також призначено кілька судових експертиз.

Директор ДБР також пояснив, чому кваліфікували подію за ст. 115 (умисне вбивство).

"Поліцейські в силу виконання своїх повноважень обізнані з застосуванням і поводженням зі зброєю. Крім того, були зроблені чіткі висновки, що підозрювані усвідомлювали і знали, що на тій території знаходяться діти", - розповів Труба.

Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.

Двох підозрюваних у цьому поліцейських арештували.

Українські Національні Новини

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