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Оружие или Шенген: в Швейцарии пройдет референдум об ужесточении правил приобретения оружия

Оружие или Шенген: в Швейцарии пройдет референдум об ужесточении правил приобретения оружия

Киев  •  УНН

 • 15580 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Два вопроса вынесено в воскресенье, 19 мая, на общенациональный референдум в Швейцарии. Гражданам предложено высказать свое мнение относительно ужесточения правил приобретения стрелкового оружия, на чем настаивает Европейский союз, и о законодательстве в сфере налогообложения предприятий, которое может обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международную информационную службу Швейцарии Swissinfo.

Новые правила призваны поставить под запрет продажи автоматического оружия и установить более строгий контроль над торговлей полуавтоматическим. Речь идет о пистолетах с магазином более чем на 20 патронов и ружья на 10 и более патронов.

Принять более строгие правила приобретения гражданами оружия требует директива Евросоюза, которую разработали после терактов в 2015 году. Хотя Швейцария и не входит в ЕС, она не может проигнорировать эту директиву, поскольку это грозило бы ей прекращением сотрудничества с государствами Шенгенской зоны, а значит — возвращением к прежней системе контроля на границах, которое больно ударило бы по экономике и туризму.

“Если закон отклонят — это угрожает безопасности страны, а выход из Шенгена скажется на экономике. Приведу лишь один пример: ежедневно наши границы с ЕС в обе стороны пересекают более полутора миллионов автомобилей. Представьте, если там появится пограничный контроль, а людям понадобятся визы. То есть всех граждан накажут только ради удовлетворения только одной группы, которая в любом случае останется со своим оружием”, — рассказала представительница швейцарского союза социалистов Бриджит Кроттас.

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Из партий, входящих в четырехпартийное правительство Швейцарии, только правоконсервативная Швейцарская народная партия выступает против ужесточения правил приобретения оружия, критикуя “диктат ЕС”. По ее мнению, директива Евросоюза не защитит Швейцарию от терроризма.

Категорически не согласны с новыми правилами и 14 ассоциаций спортивной стрельбы, охотников и торговцев оружием, заявляя, что под запрет попадет более 80% оружия, используемого в стрелковом спорте.

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Впрочем, Берн, столица Швейцарии, в ходе переговоров с ЕС смог добиться ряда изъятий из директивы ЕС для страны. В частности, швейцарским солдатам по-прежнему будет разрешено сохранять свое армейское оружие дома и использовать его на спортивных стрельбах. Стрелковые ассоциации смогут покупать автоматическое оружие, правда, по более сложной, чем раньше, процедуре контроля.

Согласно проведенному в конце апреля с социологического исследования института gfs.bern, число сторонников новых правил приобретения оружия существенно превышает число противников: “да” готовы сказать на референдуме 65% граждан.

По данным того же опроса, со значительной долей вероятности можно предполагать, что по второму вопросу референдума — о налогово-пенсионной реформе — также будет больше голосов “за”, чем “против”. Реформа, навеяна стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, предусматривающий отмену льготного налогообложения для ряда крупных иностранных фирм и одновременно общее снижение налогов. При этом около 2 млрд франков (примерно столько же в долларах), которые недополучит ежегодно казна, будут направлены в систему пенсионного обеспечения, что позволит существенно снизить ее прогнозируемый на ближайшее десятилетие дефицит, связанный с уходом на пенсию большого числа швейцарцев, которые родились в период “бэби-бума” во второй половине ХХ века.

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Добавляется, что в момент проведения первого опроса в конце марта 2019 года ситуация не была столь однозначной, как сейчас. Тогда реформу “одобряли” или “в целом скорее одобряли” только 54% респондентов, и тем самым лагерь сторонников реформы смог увеличить свои ряды сразу на 5% всего за несколько недель. Как говорят эксперты gfs.bern, мнение народа уже сформировано, с учетом того, что только 6% опрошенных говорят до сих пор, что “не знают”, как им голосовать 19-го мая по вопросу налогово-пенсионной реформы.

Для сторонников поправок важнейшими оказались два аргумента: отказ согласиться с этими поправками грозит Швейцарии “вылетом” из Шенгенского/Дублинского пространства, а также то, что ничего особенно нового для швейцарской практики владения личным стрелковым оружием, в том числе полуавтоматической, новые правила означать не будут.

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Аргументы противников реформы (новые европейские правила, регулирующие хранение и оборот ЛСО, носят “антишвейцарский характер” и являются “шагом в сторону разоружения граждан”) были убедительные только для меньшинства респондентов (менее 50%). Тем самым, как указывают эксперты, “согласие народа с этими поправками можно считать делом решенным, однако возможна остаточная мобилизация непосредственно накануне дня голосования может привести к некоторому уменьшению процента голосов, поданных” за “поправки”.

Как сообщал УНН, в конце сентября прошлого года, жители швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовали на референдуме за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. За “запрет паранджи” проголосовали почти 67 процентов участников референдума.

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