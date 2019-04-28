Президент Національної стрілецької асоціації США відмовився від своїх повноважень

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Одна з найбільш впливових організацій у США, Національна стрілецька асоціація (NRA), яку тісно пов'язують із партією Республіканців, стала об'єктом уваги через діючого президента організації Олівера Норта, який в суботу відмовився продовжувати свої повноваження на посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на американський телеканал CNN.