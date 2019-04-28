Президент Національної стрілецької асоціації США відмовився від своїх повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Одна з найбільш впливових організацій у США, Національна стрілецька асоціація (NRA), яку тісно пов'язують із партією Республіканців, стала об'єктом уваги через діючого президента організації Олівера Норта, який в суботу відмовився продовжувати свої повноваження на посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на американський телеканал CNN.
"Президент Національної стрілецької асоціації Олівер Норт повідомив членам організації в суботу, що він не буде повторно подавати свою кандидатуру на посаду президента після суперечки з генеральним директором NRA Вейном Лап'єром", - йдеться у повідомленні телеканалу.
Відповідну заяву подали у письмовому вигляді й зачитали під час з'їзду асоціації в Індіанаполісів в суботу, 27 квітня. Відтак, голосування за кандидатів в президенти асоціації було заплановане на неділю.
Слід відзначити, що розвиток цих подій в такій впливовій організації США відбувається на тлі нещодавнього скандалу, у якому президент Норт звинуватив гендиректора Лап'єра в розтраті коштів асоціації. У свою чергу, гендиректор NRA відповів, що Норт просто хоче посунути його з посади.
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Зокрема, донедавна Національна стрілецька асоціація потрапила у ще один скандал пов'язаний з Росією. Лише 26 квітня суд США виніс вирок щодо російської шпигунки Марії Бутіной, яка хотіла заволодіти впливом на республіканців через діяльність в асоціації.
Сама асоціація є некомерційною організацією, що об'єднує прихильників прав на зберігання й носіння вогнепальної зброї, керуючись, в тому числі, другою поправкою до конституції США. NRA вважається однією із найбільш впливових лобістських груп у столиці США - Вашингтоні. Так, у травні минулого року, незважаючи на широкі протести у США після масового вбивства в одній зі шкіл Флориди, президент Дональд Трамп запевнив впливове збройне лобі США - NRA - у своїй підтримці.
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