Трамп відкликає підпис під міжнародним договором про торгівлю зброєю

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп анонсував відкликання підпису під Міжнародним договором ООН про торгівлю зброєю, який був підписаний його попередником Бараком Обамою, але досі залишається нератифікованим. Про це Трамп заявив у п'ятинцю, 26 квітня, під час свого виступу перед членами Національної стрілецької асоціації у Індіанаполісі, передає УНН із посиланням на DW.