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На Запоріжжі продавали зброю та боєприпаси з ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Двох мешканців Запоріжжя викрили на переправленні з району проведення операції Об'єднаних сил зброї та боєприпасів для продажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

На Запоріжжі продавали зброю та боєприпаси з ООС

"Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру, раніше засуджених за скоєння тяжких злочинів, переправляли зброю та боєприпаси з району проведення операції Об’єднаних сил для продажу на території регіону", - йдеться в повідомленні.

Ділки підшукували "клієнтів" на спеціалізованих форумах в інтернеті. СБУ задокументувала декілька фактів продажу засобів ураження зловмисниками.

"Правоохоронці затримали обох фігурантів справи на одній з центральних вулиць міста під час спроби збуту десяти тротилових шашок, загальною вагою чотири кілограми, а також чотирнадцяти гранат Ф-1 та гранати РГН із запалами до них", - зазначили у спецслужбі.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях торгівців зброєю правоохоронці виявили чотири бойові реактивні протитанкові гранати РПГ-22 та РПГ- 26.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. У його рамках вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання їм запобіжного заходу. Слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.

Нагадаємо, екс-військового запідозрили у незаконному зберіганні боєприпасів з ООС.

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