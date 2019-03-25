На Запоріжжі продавали зброю та боєприпаси з ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Двох мешканців Запоріжжя викрили на переправленні з району проведення операції Об'єднаних сил зброї та боєприпасів для продажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру, раніше засуджених за скоєння тяжких злочинів, переправляли зброю та боєприпаси з району проведення операції Об’єднаних сил для продажу на території регіону", - йдеться в повідомленні.
Ділки підшукували "клієнтів" на спеціалізованих форумах в інтернеті. СБУ задокументувала декілька фактів продажу засобів ураження зловмисниками.
"Правоохоронці затримали обох фігурантів справи на одній з центральних вулиць міста під час спроби збуту десяти тротилових шашок, загальною вагою чотири кілограми, а також чотирнадцяти гранат Ф-1 та гранати РГН із запалами до них", - зазначили у спецслужбі.
Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях торгівців зброєю правоохоронці виявили чотири бойові реактивні протитанкові гранати РПГ-22 та РПГ- 26.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. У його рамках вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання їм запобіжного заходу. Слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.
Нагадаємо, екс-військового запідозрили у незаконному зберіганні боєприпасів з ООС.