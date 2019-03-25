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В Запорожье продавали оружие и боеприпасы из ООС

Киев • УНН

 • 8025 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Двух жителей Запорожья разоблачили в переправке из района проведения операции Объединенных сил оружия и боеприпасов для продажи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

В Запорожье продавали оружие и боеприпасы из ООС

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра, ранее судимых за совершение тяжких преступлений, переправляли оружие и боеприпасы из района проведения операции Объединенных сил для продажи на территории региона", - говорится в сообщении.

Дельцы подыскивали "клиентов" на специализированных форумах в интернете. СБУ задокументировала несколько фактов продажи средств поражения злоумышленниками.

"Правоохранители задержали обоих фигурантов дела на одной из центральных улиц города при попытке сбыта десяти тротиловых шашек общим весом четыре килограмма, а также четырнадцати гранат Ф-1 и гранаты РГН с запалами к ним", - отметили в спецслужбе.

Во время санкционированных следственных действий в помещениях торговцев оружием правоохранители обнаружили четыре боевые реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и РПГ- 26.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. В его рамках решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании им меры пресечения. Следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

Напомним, экс-военного заподозрили в незаконном хранении боеприпасов с ООС.

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