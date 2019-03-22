Екс-військового запідозрили у незаконному зберіганні боєприпасів з ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишнього військового підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, ввезених із зони операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
"22.03.2019 за процесуального керівництва військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України, слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області в ході санкціонованого судом обшуку викрито та задокументовано факт зберігання боєприпасів колишнім військовослужбовцем", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, правопорушник, коли проходив військову службу у 2018 році, перемістив із зони проведення ООС та зберігав у власному гаражі у Вінниці 4 гранати Ф-1, 2 гранати РГД-5, понад 600 набоїв до автоматичної зброї різних калібрів та 7 магазинів до автомату АК-74.
Наразі підозрюваного затримано, боєприпаси вилучено.
"Проводяться слідчі та інші процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональне угрупування на незаконному зберіганні зброї з зони проведення ООС.