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СБУ викрила банду на незаконному зберіганні зброї з зони ООС

СБУ викрила банду на незаконному зберіганні зброї з зони ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Служба безпеки України викрила міжрегіональне угрупування на незаконному зберіганні зброї з зони проведення операції Об'днаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи протиправно вивозили військові засоби ураження з району проведення операції Об’єднаних сил. З переправленої зброї зловмисники робили "закладки" на території Київської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала факти протиправної діяльності учасників угруповання. Крім того, зловмисники зберігали зброю у власних помешканнях.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у схронах та за місцями проживання фігурантів справи 11 протитанкових керованих ракет ПТУР "Метис" у пусковому контейнері, 3 реактивні протитанкові гранати РПГ-22, 12 реактивних гранат ПГ-7В, 13 ручних гранат, 52 30-мм артилерійських снаряди, 18 підривачів, 3 гранати, понад півтора кілограма вибухівки та майже п'ять тисяч набоїв.

Нагадаємо, на столичній Оболоні затримали чоловіка за збут зброї та боєприпасів, привезених із зони операції Об'єднаних сил.

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