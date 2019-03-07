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СБУ разоблачила банду на незаконном хранении оружия из зоны ООС

СБУ разоблачила банду на незаконном хранении оружия из зоны ООС

Киев  •  УНН

 • 11922 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональное группировки на незаконном хранении оружия из зоны проведения операции Обьднаних сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил. Из переправленного оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала факты противоправной деятельности участников группировки. Кроме того, злоумышленники хранили оружие в собственных домах.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в укромных местах и по месту жительства фигурантов дела 11 противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис" в пусковом контейнере, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, 12 реактивных гранат ПГ-7В, 13 ручных гранат, 52 30-мм артиллерийских снаряда, 18 взрывателей, 3 гранаты, более полутора килограмма взрывчатки и почти пять тысяч патронов.

Напомним, на столичной Оболони задержали мужчину за сбыт оружия и боеприпасов, привезенных из зоны операции Объединенных сил.

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