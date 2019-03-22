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Экс-военного заподозрили в незаконном хранении боеприпасов из ООС

Киев • УНН

 • 8573 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывшего военного подозревают в незаконном хранении боеприпасов, ввезенных из зоны операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Экс-военного заподозрили в незаконном хранении боеприпасов из ООС

"22.03.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, следователями следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области в ходе санкционированного судом обыска разоблачен и задокументирован факт хранения боеприпасов бывшим военнослужащим", - говорится в сообщении.

По данным следствия, правонарушитель, когда проходил военную службу в 2018 году, переместил из зоны проведения ООС и хранил в собственном гараже в Виннице 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, более 600 патронов к автоматическому оружию различных калибров и 7 магазинов к автомату АК-74.

Подозреваемый задержан, боеприпасы изъяты.

"Проводятся следственные и иные процессуальные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия с зоны проведения ООС.

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