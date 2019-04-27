Трамп отзывает подпись под международным договором о торговле оружием

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп анонсировал отзыв подписи под Международным договором ООН о торговле оружием, который был подписан его предшественником Бараком Обамой, но до сих пор остается нератифицированным. Об этом Трамп заявил в пьятинцю, 26 апреля, во время своего выступления перед членами Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, передает УНН со ссылкой на DW.