CNN: у США дозволили розміщувати в інтернеті креслення для створення зброї на 3D-принтерах

У червні цього року влада США дозволила американській компанії Defense Distributed розміщувати в інтернеті креслення зброї, яку можна “надрукувати” із пластмаси за допомогою 3D-принтера. Це сталося через п’ять років після того, як адміністрація екс-президента США Барака Обами заборонила фірмі публікувати подібні схеми.

У 2015 році засновник компанії Коди Вілсон подав до суду, заявивши, що заборона порушує його конституційні права. Через три роки адміністрація Трампа врегулювала судові претензії Defense Distributed і дозволила компанії розмістити креслення в інтернеті. За словами Вілсона, його фірма планує зробити це до 1 серпня.

Ряд правозахисних організацій, які виступають за посилення контролю над обігом вогнепальної зброї у США, подали позов до суду в Остіні (штат Техас) з вимогою скасувати зняття заборони. Позивачі вказували, що розміщення схем “завдасть негайної і непоправної шкоди національній безпеці США”. Влада це заперечує, заявляючи, що пластмасова зброя є ненадійною і низькоякісною. Як зазначає CNN, який розглядав справу суддя Роберт Пітман відхилив клопотання правозахисників.

Нагадаємо, право на придбання і носіння вогнепальної зброї гарантовано американцям другий поправкою до Конституції. Влада США робила в останні роки спроби посилити контроль за обігом зброї, але успіхом ці зусилля не увінчалися, а діючий президент США Дональд Трамп на щорічній конференції Національної стрілецької асоціації (NRA) в Далласі 4 травня, незважаючи на широкі протести в США після масового вбивства в одній зі шкіл Флориди, запевнив впливове збройне лобі США в своїй підтримці. За даними Дослідницької служби Конгресу США, в даний час на 326 млн американців припадає понад 300 млн одиниць вогнепальної зброї — удвічі більше, ніж у 1968 році. Статистика ФБР свідчить, що щорічно чверть насильницьких злочинів і від 60% до 67% вбивств в країні відбуваються з використанням пістолетів, револьверів, рушниць і гвинтівок.