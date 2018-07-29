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CNN: в США разрешили размещать в интернете чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

CNN: в США разрешили размещать в интернете чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

Киев  •  УНН

 • 31171 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Суд в США отклонил иск правозащитных организаций, требовавших заблокировать решение администрации президента Дональда Трампа позволить публиковать в интернете чертежи, необходимые для создания оружия с помощью 3D-принтеров (устройство, использующее метод послойного создания физического объекта с цифровой 3D-моделью). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.

В июне этого года власти США разрешили американской компании Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно “напечатать” из пластмассы с помощью 3D-принтера. Это произошло через пять лет после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы запретила фирме публиковать подобные схемы.

В 2015 году основатель компании Коды Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права. Через три года администрация Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и позволила компании разместить чертежи в интернете. По словам Уилсона, его фирма планирует сделать это до 1 августа.

Ряд правозащитных организаций, выступающих за усиление контроля над оборотом огнестрельного оружия в США, подали иск в суд в Остине (штат Техас) с требованием отменить снятие запрета. Истцы указывали, что размещение схем “нанесет немедленный и непоправимый вред национальной безопасности США”. Власть это отрицает, заявляя, что пластмассовая оружие является ненадежной и низкокачественной. Как отмечает CNN, который рассматривал дело судья Роберт Питман отклонил ходатайство правозащитников.

Напомним, право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к Конституции. Власти США делала в последние годы попытки усилить контроль за оборотом оружия, но успехом эти усилия не увенчались, а действующий президент США Дональд Трамп на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе 4 мая, несмотря на широкие протесты в США после массового убийства в одной из школ Флориды, заверил влиятельное вооруженное лобби США в своей поддержке. По данным Исследовательской службы Конгресса США, в настоящее время на 326 млн американцев приходится более 300 млн единиц огнестрельного оружия — вдвое больше, чем в 1968 году. Статистика ФБР свидетельствует, что ежегодно четверть насильственных преступлений и от 60% до 67% убийств в стране совершаются с использованием пистолетов, револьверов, ружей и винтовок.

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