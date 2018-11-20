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Швейцарія проведе референдум щодо збереження рогів коровам

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Швейцарія у неділю, 25 листопада, проведе референдум “За гідність сільськогосподарських тварин”, який має підтримати фермерів, що не видаляють своїм коровам роги. Про це повідомляє УНН із посиланянм на BBC.

“Ми маємо поважати корів такими, якими вони є. Залиште їм роги. Коли ви дивитесь на них — вони тримають голову високо і гордо. Якщо ж у них забрати роги, їм стає сумно”, — сказав журналістам ініціатор референдуму фермер Армін Капаул журналістам.

За словами Капаула, він почав боротись за збереження рогів у корів після того, як “почув” своїх тварин. Фермер впевнений, що роги допомагають тваринам спілкуватись між собою.

Фермер зібрав 100 тис. підписів під петицією, що спровокувало запуск референдуму на національному рівні.

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Ініціатива передбачає за гроші швейцарських платників податків забезпечити “гідні умови для екологічного тваринного виробництва й утримання корів, кіз і іншого худоби”. Субсидії будуть виплачуватися, “поки дорослі особини носять роги”.

За попередніми підрахунками, в разі прийняття ініціативи додаткові внески для фермерів складуть близько 15 мільйонів швейцарських франків на рік. Для порівняння: весь “сільськогосподарський бюджет Швейцарії” становить 3 мільярди франків на рік.

Ініціативу Арміна Капаула підтримали громадяни, які вважають видалення рогів у корів актом насилля над тваринами.

Раніше, швейцарці проголосували за те, щоб і далі платити податки. На референдумі швейцарці більшістю голосів відкинули ініціативу про припинення дії так званого медіаподатку — “Біллаге”. Ініціатива також забороняла федеральному центру займатися субсидуванням засобів масової інформації за рахунок бюджету.

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