Швейцарці проголосували за те, щоб і далі платити податки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Швейцарія продовжить платити податок на суспільне телебачення і радіо, а також буде знову поповнювати бюджет країни за рахунок федеральних податків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт уряду Швейцарської Конфедерації.
На референдумі в неділю швейцарці більшістю голосів відкинули ініціативу про припинення дії так званого медіаподатку — “Біллаге”. Ініціатива також забороняла федеральному центру займатися субсидуванням засобів масової інформації за рахунок бюджету.
В результаті 71,6% жителів країни висловилися за те, щоб продовжувати платити за користування телевізором, радіо, а також будь-якою іншою технікою, яка може приймати теле- або радіосигнал, включаючи магнітоли в машинах. Всі зібрані кошти йдуть на підтримку швейцарських громадських електронних ЗМІ та частково — приватних ЗМІ.
Другим питанням на недільному референдумі стала тема про продовження стягнення податків з населення. Федеральний бюджет Швейцарії формується, перш за все, за рахунок прямих федеральних податків і ПДВ. Однак ставка податку діє тільки 15 років, і після закінчення цього терміну уряд повинен інформувати народ про те, чи продовжить збирати податки і в якому розмірі. Нинішній 15-річний термін закінчується в 2020 році. І на голосування був виставлений питання про підтримку населенням нового 15-річного терміну справляння податків.
В результаті 84,1% населення схвалила “Новий фінансовий порядок-2021”.
Як повідомляв УНН, швейцарці визначать на референдумі чи має право держава збирати податки.