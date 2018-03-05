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Швейцарцы проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги

Швейцарцы проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги

Киев  •  УНН

 • 13617 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Швейцария продолжит платить налог на общественное телевидение и радио, а также будет снова пополнять бюджет страны за счет федеральных налогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Швейцарской Конфедерации.

На референдуме в воскресенье швейцарцы большинством голосов отвергли инициативу о прекращении действия так называемого медианалога — “Биллаге”. Инициатива также запрещала федеральному центру заниматься субсидированием средств массовой информации за счет бюджета.

В результате 71,6% жителей страны высказались за то, чтобы продолжать платить за пользование телевизором, радио, а также любой другой техникой, которая может принимать теле- или радиосигнал, включая магнитолы в машинах. Все собранные средства идут на поддержку швейцарских общественных электронных СМИ и частично — частных СМИ.

Вторым вопросом на воскресном референдуме стала тема о продлении взымания налогов с населения. Федеральный бюджет Швейцарии формируется, прежде всего, за счет прямых федеральных налогов и НДС. Однако ставка налога действует только 15 лет, и по истечении этого срока правительство должно информировать народ о том, продолжит ли собирать налоги и в каком размере. Нынешний 15-летний срок заканчивается в 2020 году. И на голосование был выставлен вопрос о поддержке населением нового 15-летнего срока взымания налогов.

В результате 84,1% населения одобрила “Новый финансовый порядок-2021”.

Как сообщал УНН, швейцарцы определят на референдуме имеет ли право государство собирать налоги.

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