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Швейцария проведет референдум о сохранении рогов коровам

Швейцария проведет референдум о сохранении рогов коровам

Киев  •  УНН

 • 11800 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Швейцария в воскресенье, 25 ноября, проведет референдум “За достоинство сельскохозяйственных животных”, который должен поддержать фермеров, не удаляющим своим коровам рога. Об этом сообщает УНН со посиланянм на BBC.

“Мы должны уважать коров такими, какие они есть. Оставьте им рога. Когда вы смотрите на них — они держат голову высоко и гордо. Если же у них забрать рога, им становится грустно”, — сказал журналистам инициатор референдума фермер Армин Капаул журналистам.

По словам Капаула, он начал бороться за сохранение рогов у коров после того, как “услышал” своих животных. Фермер уверен, что рога помогают животным общаться между собой.

Фермер собрал 100 тыс. подписей под петицией, спровоцировало запуск референдума на национальном уровне.

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Инициатива предусматривает за деньги швейцарских налогоплательщиков обеспечить “достойные условия для экологического животного производства и содержания коров, коз и другой скота”. Субсидии будут выплачиваться, “пока взрослые особи носят рога”.

По предварительным подсчетам, в случае принятия инициативы дополнительные взносы для фермеров составят около 15 млн швейцарских франков в год. Для сравнения: весь “сельскохозяйственный бюджет Швейцарии” составляет 3 миллиарда франков в год.

Инициативу Армина Капаула поддержали граждане, которые считают удаление рогов у коров актом насилия над животными.

Ранее, швейцарцы проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги. На референдуме швейцарцы большинством голосов отвергли инициативу о прекращении действия так называемого медиаподатку — “Биллаге”. Инициатива также запрещала федеральному центру заниматься субсидированием средств массовой информации за счет бюджета.

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