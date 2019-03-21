Нова Зеландія заборонила штурмові та напівавтоматичні гвинтівки

“У понеділок, через 72 години після жахливого терористичного акту в Крайстчерчі Кабінет міністрів погодився переглянути закон. Тепер, через шість днів після цього нападу, ми оголошуємо про заборону на всі напівавтоматичні і штурмові гвинтівки військового зразка в Новій Зеландії”, — йдеться в заяві.

"Всі види напівавтоматичної зброї, які були використані під час теракту в п'ятницю, 15 березня, будуть заборонені". Відзначається, що під заборону також потраплять пристосування, за допомогою яких можна переробити зброю в напівавтоматичне військового зразка, і магазини великої місткості.

Крім цього, кабінет міністрів доручив розробити схему викупу зброї подібного типу у його власників. Винятки в законопроекті складуть використання зброї в фермерських громадах для боротьби зі шкідниками і на спортивних змаганнях, а також носіння напівавтоматичних і штурмових гвинтівок співробітниками поліції і представниками ЗС країни. 21 березня в 15:00 за місцевим часом (04:00 за київським часом) уряд ввів перехідні заходи по виключенню забороненої зброї з обороту. Так, згідно із заявою, власники напівавтоматичних і штурмових гвинтівок військового зразка можуть негайно здати свою зброю поліції, попередньо попередивши про візит до відділку, до оголошення умов викупу.

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Нагадаємо, Таррант був заарештований 15 березня. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчьорчі, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставлені в лікарні.

Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з “маніфестом” норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.

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Як повідомляв УНН, у Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії.

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Нагадаємо, вчора, 20 березня, відбувся похорон перших кількох жертв терориста з Нової Зеландії, який скоїв розстріл в мечеті.