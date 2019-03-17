Поліція Нової Зеландії підтвердила, що кількість жертв атаки зросла до 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті нападу на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчьорч зросла до 50. Про це повідомив у неділю комісар поліції країни Майк Буш, передає УНН з посиланням на CNN.
“Число людей, які загинули у цій жахливій події, тепер зросло до 50”, — сказав він на прес-конференції. За його словами, поранених на даний момент також 50. Раніше повідомлялося про 49 загиблих.
Як зазначав УНН, раніше публікувалася інформація, що у лікарні помер підданий Саудівської Аравії, повідомив міністр закордонних справ королівства Ібрагім аль-Асаф, інформувало агентство SPA. “Один проходить лікування, а інший перейшов на милість Аллаха в п’ятницю ввечері”, — сказав він.