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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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Поліція Нової Зеландії підтвердила, що кількість жертв атаки зросла до 50 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті нападу на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчьорч зросла до 50. Про це повідомив у неділю комісар поліції країни Майк Буш, передає УНН з посиланням на CNN.

Поліція Нової Зеландії підтвердила, що кількість жертв атаки зросла до 50 людей

“Число людей, які загинули у цій жахливій події, тепер зросло до 50”, — сказав він на прес-конференції. За його словами, поранених на даний момент також 50. Раніше повідомлялося про 49 загиблих.

Як зазначав УНН, раніше публікувалася інформація, що у лікарні помер підданий Саудівської Аравії, повідомив міністр закордонних справ королівства Ібрагім аль-Асаф, інформувало агентство SPA. “Один проходить лікування, а інший перейшов на милість Аллаха в п’ятницю ввечері”, — сказав він.

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