Полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атаки возросло до 50 человек

“Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до 50”, — сказал он на пресс-конференции. По его словам, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.

Как отмечал УНН, ранее публиковалась информация, что в больнице скончался подданный Саудовской Аравии, сообщил министр иностранных дел королевства Ибрагим аль-Асаф, информировало агентство SPA. “Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха в пятницу вечером”, — сказал он.