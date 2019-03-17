Полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атаки возросло до 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Количество погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50. Об этом сообщил в воскресенье комиссар полиции страны Майк Буш, передает УНН со ссылкой на CNN.
“Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до 50”, — сказал он на пресс-конференции. По его словам, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.
Как отмечал УНН, ранее публиковалась информация, что в больнице скончался подданный Саудовской Аравии, сообщил министр иностранных дел королевства Ибрагим аль-Асаф, информировало агентство SPA. “Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха в пятницу вечером”, — сказал он.