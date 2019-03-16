Кількість жертв нападу на мечеті в Новій Зеландії зросла до 50 осіб

“Один проходить лікування, а інший перейшов на милість Аллаха в п’ятницю ввечері”, — сказав він.

Нагадуємо, ультранаціоналіст Брендон Таррант вбив десятки осіб і поранив ще 48 в двох мечетях новозеландського міста Крайстчьорч. Перед злочином він опублікував маніфест з націоналістичними ідеями, а сам напад транслював в інтернеті. Влада кваліфікували його дії як теракт.

Стрілянина в центральній мечеті Крайстчьорча почалася приблизно о 13:40 за місцевим часом, коли там знаходилися близько 100 парафіян. Злочинець, уродженець Австралії Брендон Таррант, протягом 17 хвилин вів пряму трансляцію нападу в Facebook. Він зайшов в мечеть і відкрив вогонь з автоматичної зброї, а коли у нього скінчилися патрони, повернувся за новими до своєї машини. Потім Таррант знову увійшов в будівлю і з близької відстані почав стріляти в людей, які залишалися в дальньому кутку мечеті. В цілому він зробив не менше 205 пострілів з чотирьох гвинтівок.