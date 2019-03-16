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Кількість жертв нападу на мечеті в Новій Зеландії зросла до 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість жертв нападу на мечеті новозеландського міста Крайстчьорч досягла 50 осіб. У лікарні помер підданий Саудівської Аравії, повідомив міністр закордонних справ королівства Ібрагім аль-Асаф, передає агентство SPA, інформує УНН з посиланням на відповідне повідомлення.

Кількість жертв нападу на мечеті в Новій Зеландії зросла до 50 осіб

“Один проходить лікування, а інший перейшов на милість Аллаха в п’ятницю ввечері”, — сказав він.

Нагадуємо, ультранаціоналіст Брендон Таррант вбив десятки осіб і поранив ще 48 в двох мечетях новозеландського міста Крайстчьорч. Перед злочином він опублікував маніфест з націоналістичними ідеями, а сам напад транслював в інтернеті. Влада кваліфікували його дії як теракт.

Стрілянина в центральній мечеті Крайстчьорча почалася приблизно о 13:40 за місцевим часом, коли там знаходилися близько 100 парафіян. Злочинець, уродженець Австралії Брендон Таррант, протягом 17 хвилин вів пряму трансляцію нападу в Facebook. Він зайшов в мечеть і відкрив вогонь з автоматичної зброї, а коли у нього скінчилися патрони, повернувся за новими до своєї машини. Потім Таррант знову увійшов в будівлю і з близької відстані почав стріляти в людей, які залишалися в дальньому кутку мечеті. В цілому він зробив не менше 205 пострілів з чотирьох гвинтівок.

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