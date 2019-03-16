Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек

“Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха в пятницу вечером”, — сказал он.

Напоминаем, ультранационалист Брендон Таррант убил десятки человек и ранил еще 48 в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Перед преступлением он опубликовал манифест с националистическими идеями, а само нападение транслировал в интернете. Власти квалифицировали его действия как теракт.

Стрельба в центральной мечети Крайстчерча началась примерно в 13:40 по местному времени, когда там находились около 100 прихожан. Преступник, уроженец Австралии Брендон Таррант, в течение 17 минут вел прямую трансляцию нападения в Facebook. Он зашел в мечеть и открыл огонь из автоматического оружия, а когда у него кончились патроны, вернулся за новыми к своей машине. Затем Таррант снова вошел в здание и с близкого расстояния начал стрелять в людей, которые оставались в дальнем углу мечети. В общей сложности он произвел не менее 205 выстрелов из четырех винтовок.