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Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек

Киев • УНН

 • 10947 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Число жертв нападения на мечети новозеландского города Крайстчерч достигло 50 человек. В больнице скончался подданный Саудовской Аравии, сообщил министр иностранных дел королевства Ибрахим аль-Асаф, передает агентство SPA, информирует УНН со ссылкой на соответствующее сообщение.

Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек

“Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха в пятницу вечером”, — сказал он.

Напоминаем, ультранационалист Брендон Таррант убил десятки человек и ранил еще 48 в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Перед преступлением он опубликовал манифест с националистическими идеями, а само нападение транслировал в интернете. Власти квалифицировали его действия как теракт.

Стрельба в центральной мечети Крайстчерча началась примерно в 13:40 по местному времени, когда там находились около 100 прихожан. Преступник, уроженец Австралии Брендон Таррант, в течение 17 минут вел прямую трансляцию нападения в Facebook. Он зашел в мечеть и открыл огонь из автоматического оружия, а когда у него кончились патроны, вернулся за новыми к своей машине. Затем Таррант снова вошел в здание и с близкого расстояния начал стрелять в людей, которые оставались в дальнем углу мечети. В общей сложности он произвел не менее 205 выстрелов из четырех винтовок.

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