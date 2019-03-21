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Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Киев • УНН

 • 13220 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны. Заявление премьер-министра было опубликовано на сайте издания The New Zealand Herald, передает УНН.

Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

"В понедельник, через 72 часа после ужасного террористического акта в Крайстчерче Кабинет министров согласился пересмотреть закон. Теперь, спустя шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии", - говорится в заявлении.

"Все виды полуавтоматического оружия, которые были использованы во время теракта в пятницу, 15 марта, будут запрещены". Отмечается, что под запрет также попадут приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическое военного образца, и магазины большой емкости.

Помимо этого, кабинет министров поручил разработать схему выкупа оружия подобного типа у его владельцев. Исключения в законопроекте составят использование оружия в фермерских общинах для борьбы с вредителями и на спортивных соревнованиях, а также ношение полуавтоматических и штурмовых винтовок сотрудниками полиции и представителями ВС страны. 21 марта в 15:00 по местному времени (04:00 киевское время) правительство ввело переходные меры по исключению запрещенного оружия из оборота. Так, согласно заявлению, владельцы полуавтоматических и штурмовых винтовок военного образца могут незамедлительно сдать свое оружие полиции, предварительно предупредив о визите в участок, до объявления условий выкупа.

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Напомним, Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерч, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

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Как сообщал УНН, в Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии.

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Напомним, вчера, 20 марта, состоялись похороны первых нескольких жертв террориста из Новой Зеландии, который совершил расстрел в мечети.

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