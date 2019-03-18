Стрілок який вчинив теракт у мечетях в Новій Зеландії відмовився від адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Австралієць Брентон Таррант, обвинувачений у вбивстві 50 осіб у мечетях в новозеландському місті Крайстчерч, відмовився від послуг адвоката. Про це повідомив у понеділок газеті The New Zealand Herald призначений судом адвокат Таррант Річард Пітерс, передає УНН.
Пітерс уже виступав в якості захисника австралійця на першому слуханні 16 березня.
"Підзахисний повідомив, що хоче самостійно представляти себе в майбутньому під час судових засідань, і мені не здалося, що у нього є якісь психічні чи психологічні проблеми, за винятком, звичайно, вкрай правих поглядів, яких він дотримується", - сказав адвокат.
Пітерс також зазначив, що під час їх спілкування Таррант не виявив жалю чи каяття у скоєному, і що його відмова від адвоката, цілком ймовірно, продиктована бажанням використовувати судові слухання як майданчик для пропаганди своїх поглядів.
Наступні слухання у цій справі відбудуться 5 квітня.
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Нагадаємо, Таррант був заарештований 15 березня. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчьорчі, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставлені в лікарні.
Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з “маніфестом” норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.
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Як повідомляв УНН, у Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії.