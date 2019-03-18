Стрелок совершивший теракт в мечетях в Новой Зеландии отказался от адвоката

Питерс уже выступал в качестве защитника австралийца на первом слушании 16 марта.

“Подзащитный сообщил, что хочет самостоятельно представлять себя в будущем во время судебных заседаний, и мне не показалось, что у него есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается”, — сказал адвокат.

Питерс также отметил, что во время их общения Таррант не проявил жалости или раскаяния в содеянном, и его отказ от адвоката, вполне вероятно, продиктован желанием использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

Следующие слушания по этому делу состоятся 5 апреля.

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Напомним, Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерч, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с “манифестом” норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

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Как сообщал УНН, в Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии.