Обвинувачений у скоєнні бійні в Крайстчьорчі залишиться під вартою до 5 квітня

КИЇВ. 16 березня. УНН. Окружний суд Крайстчьорча залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві під час нападу на мечеть 28-річного австралійця Брентона Таррант. Таррант, який не визнав свою провину, залишиться в ув’язненні до наступного засідання суду, призначеного на 5 квітня, коли йому, як очікується, буде пред’явлено низку інших звинувачень. Про це повідомляє видання The New Zealand Herald, передає УНН.