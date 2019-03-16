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Обвинувачений у скоєнні бійні в Крайстчьорчі залишиться під вартою до 5 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Окружний суд Крайстчьорча залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві під час нападу на мечеть 28-річного австралійця Брентона Таррант. Таррант, який не визнав свою провину, залишиться в ув’язненні до наступного засідання суду, призначеного на 5 квітня, коли йому, як очікується, буде пред’явлено низку інших звинувачень. Про це повідомляє видання The New Zealand Herald, передає УНН.

Обвинувачений у скоєнні бійні в Крайстчьорчі залишиться під вартою до 5 квітня

За даними поліції, Таррант винен як мінімум в одному вбивстві в мечеті. Однак сторона обвинувачення також зазначає, що австралійцю будуть пред’явлені і інші звинувачення, деталі яких поки не розкриваються. За словами судді окружного суду, в силу того, що заяву про заставу не було подано, а також оскільки “обвинуваченому будуть пред’явлені також і інші звинувачення на наступному слуханні”, Таррант залишиться під вартою до 5 квітня.

За даними видання, Брентон Харрісон Таррант, який проживав останні декілька років в Данідіне, в залі суду “не показав каяття і під час фотозйомки демонстрував нацистські жести”.

Газета також повідомляє, що в Крайстчьорч стягнуті додаткові поліцейські сили. Комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш в ході брифінгу для журналістів заявив про те, що в місто додатково прибули 125 офіцерів поліції.

“По всій країні посилюється присутність поліції, в тому числі в мечетях і на громадських заходах. Поліція Нової Зеландії виділяє всі доступні ресурси на охорону правопорядку не тільки в Крайстчьорчі, але і по всій країні”, — зазначив комісар.

Нагадуємо, кількість жертв нападу на мечеті в Новій Зеландії зросла до 50 осіб.

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