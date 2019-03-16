Обвиняемый в совершении бойни в Крайстчерче останется под стражей до 5 апреля

По данным полиции, Таррант виновен как минимум в одном убийстве в мечети. Однако сторона обвинения также отмечает, что австралийцу будут предъявлены и другие обвинения, детали которых пока не раскрываются. По словам судьи окружного суда, в силу того, что заявление о залоге не было подано, а также поскольку “обвиняемому будут предъявлены также и другие обвинения на следующем слушании”, Таррант останется под стражей до 5 апреля.

По данным издания, Брентон Харрисон Таррант, проживавший последние несколько лет в Данидине, в зале суда “не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты”.

Газета также сообщает, что в Крайстчечр стянуты дополнительные полицейские силы. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш в ходе брифинга для журналистов заявил о том, что в город дополнительно прибыли 125 офицеров полиции.

“По всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях. Полиция Новой Зеландии выделяет все доступные ресурсы на охрану правопорядка не только в Крайстчерче, но и по всей стране”, — отметил комиссар.

Напоминаем, количество жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек.