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Обвиняемый в совершении бойни в Крайстчерче останется под стражей до 5 апреля

Киев • УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Окружной суд Крайстчерча оставил под стражей обвиняемого в убийстве во время нападения на мечеть 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Таррант, не признавший своей вины, останется в заключении до следующего заседания суда, назначенного на 5 апреля, когда ему, как ожидается, будет предъявлен ряд других обвинений. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald, передает УНН.

Обвиняемый в совершении бойни в Крайстчерче останется под стражей до 5 апреля

По данным полиции, Таррант виновен как минимум в одном убийстве в мечети. Однако сторона обвинения также отмечает, что австралийцу будут предъявлены и другие обвинения, детали которых пока не раскрываются. По словам судьи окружного суда, в силу того, что заявление о залоге не было подано, а также поскольку “обвиняемому будут предъявлены также и другие обвинения на следующем слушании”, Таррант останется под стражей до 5 апреля.

По данным издания, Брентон Харрисон Таррант, проживавший последние несколько лет в Данидине, в зале суда “не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты”.

Газета также сообщает, что в Крайстчечр стянуты дополнительные полицейские силы. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш в ходе брифинга для журналистов заявил о том, что в город дополнительно прибыли 125 офицеров полиции.

“По всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях. Полиция Новой Зеландии выделяет все доступные ресурсы на охрану правопорядка не только в Крайстчерче, но и по всей стране”, — отметил комиссар.

Напоминаем, количество жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек.

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