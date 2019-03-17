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Білий дім відкидає зв'язок Трампа з терактом у Новій Зеландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Білий дім у неділю відкинув будь-яку спробу пов'язати президента Дональда Трампа з прихильником ідеології вищості білої раси, звинуваченому у розстрілі 50 чоловік у двох мечетях у Новій Зеландії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Білий дім відкидає зв'язок Трампа з терактом у Новій Зеландії

“Президент не є прихильником ідеології вищості білої раси”, — заявив керівник апарату Білого дому Мік Малвейні в інтерв’ю каналу Fox News в неділю.

“Я не впевнений, скільки разів ми повинні говорити про це. Давайте розглядати те, що сталося в Новій Зеландії (в п’ятницю) як те, що це є: жахливий, злий, трагічний акт”.

Звинувачений у нападі Брентон Харріс Таррант, 28-річний австралієць, заявив у своєму 74-сторінковому маніфесті, який він оприлюднив незадовго до розправи в мечетях у Крайстчерчі, що він бачить Трампа як “символ оновленої білої ідентичності та спільної мети”, але не підтримує його політику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільниця уряду Нової Зеландії повідомила, що отримала “маніфест” нападника за хвилини до теракту

У свою чергу, Дональд Трамп, відповідаючи на запитання у п’ятницю після нападу мечеті, чи бачить він збільшення білого націоналізму, Трамп сказав: “Насправді не дуже. Я думаю, що це невелика група людей, у яких дуже, дуже серйозні проблеми, я думаю.” Президент додав, що не бачив маніфесту.

Малвейні сказав: “Я не думаю, що це справедливо — зображати цю людину як прихильника Дональда Трампа більше, ніж бачити в еко-терористичних заявах у його маніфесті паралелі з позиціями (спікера-демократа) Ненсі Пелосі або Окасіо-Кортес”, жінки-конгресмена, демократки Александрії Окасіо-Кортес.

“Це була збентежена особа, злий чоловік”, — додав Малвейні.

Посол США в Новій Зеландії Скотт Браун заявив CNN, що не має жодної довіри до коментарів Тарранта про Трампа в маніфесті, заявивши, що обвинувачений нападник “гнилий за своєю сутністю”. Браун сказав, що він сподівається, що Таррант буде засуджений “якомога швидше”, і ключ до його тюремної камери буде викинутий.

Нагадаємо, Таррант був заарештований 15 березня. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчьорчі, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставлені в лікарні.

Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з “маніфестом” норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.

Як повідомляв УНН, у Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії.

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